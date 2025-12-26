Israel é primeiro país a reconhecer Somalilândia

Israel anunciou nesta sexta-feira (26) o reconhecimento da Somalilândia, uma república que se separou da Somália e que até agora não havia sido reconhecida por nenhum outro país.

Esse território, do tamanho do Uruguai (175 mil km²), no extremo noroeste da Somália, passa a ser considerado “um Estado independente e soberano”, segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

O presidente da Somalilândia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, conhecido como “Irro”, celebrou imediatamente “um momento histórico”.

A Somalilândia se separou e declarou sua independência em 1991, quando a Somália mergulhava no caos após a queda do regime militar do autocrata Siad Barre.

Desde então, funciona de forma autônoma e se distingue por uma relativa estabilidade em comparação à Somália, afetada pela insurgência islamista Al Shabab e por conflitos políticos crônicos.

Até agora não havia sido reconhecida internacionalmente, o que a mantinha em isolamento político e econômico, apesar de sua localização estratégica na entrada do estreito de Bab al-Mandeb, uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo, que conecta o oceano Índico ao canal de Suez.

