Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel é primeiro país a reconhecer Somalilândia

Publicidade
Carregando...
JD
Jay DESHMUKH
JD
Jay DESHMUKH
Repórter
26/12/2025 13:45

compartilhe

SIGA

Israel anunciou nesta sexta-feira (26) o reconhecimento da Somalilândia, uma república que se separou da Somália e que até agora não havia sido reconhecida por nenhum outro país. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esse território, do tamanho do Uruguai (175 mil km²), no extremo noroeste da Somália, passa a ser considerado “um Estado independente e soberano”, segundo um comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. 

O presidente da Somalilândia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, conhecido como “Irro”, celebrou imediatamente “um momento histórico”. 

A Somalilândia se separou e declarou sua independência em 1991, quando a Somália mergulhava no caos após a queda do regime militar do autocrata Siad Barre. 

Desde então, funciona de forma autônoma e se distingue por uma relativa estabilidade em comparação à Somália, afetada pela insurgência islamista Al Shabab e por conflitos políticos crônicos. 

Até agora não havia sido reconhecida internacionalmente, o que a mantinha em isolamento político e econômico, apesar de sua localização estratégica na entrada do estreito de Bab al-Mandeb, uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo, que conecta o oceano Índico ao canal de Suez.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jd-tgg/anb/mab/mb/jc/yr

Tópicos relacionados:

diplomacia israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay