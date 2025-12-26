Trump receberá Zelensky no domingo na Flórida, anuncia Kiev

O presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, e seu homólogo americano, Donald Trump, vão se reunir no domingo, na Flórida, para falar das negociações sobre o conflito com a Rússia, indicou Kiev nesta sexta-feira (26).

“O encontro está previsto para domingo”, indicou um assessor de Zelensky.

