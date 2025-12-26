Líder norte-coreano manda aumentar a produção de mísseis em 2026

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, determinou a “expansão” e a modernização da produção de mísseis do país para o próximo ano, além da construção de novas fábricas para suprir a crescente demanda, informou a imprensa estatal nesta sexta-feira (26).

Pyongyang aumentou nos últimos anos os testes de seus projéteis, destinados, segundo analistas, a aprimorar as capacidades de ataque de precisão, desafiar os Estados Unidos e a Coreia do Sul e testar armas antes de uma possível exportação à Rússia.

Durante visitas a fábricas de munição, acompanhado por funcionários de alto escalão, Kim determinou que “continuassem ampliando a capacidade geral de produção” para acompanhar o ritmo da demanda das forças armadas, segundo a agência estatal de notícias KCNA.

“O setor de produção de mísseis e projéteis é de importância primordial para reforçar a dissuasão de guerra”, acrescentou o líder norte-coreano.

A visita de Kim foi noticiada um dia após a imprensa estatal informar que ele havia inspecionado uma fábrica de submarinos de propulsão nuclear, onde prometeu compensar a “ameaça” de uma possível produção de embarcações desse tipo por Seul.

Também detalhou um plano de reorganização naval e foi informado sobre pesquisas de “novas armas submarinas secretas”, segundo a KCNA, sem fornecer mais detalhes.

Espera-se que o governante Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte realize seu primeiro congresso em meia década no início de 2026, no qual os responsáveis pelas políticas debaterão planos de desenvolvimento econômico e militar para os próximos cinco anos.

