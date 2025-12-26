Explosão em mesquita alauita deixa seis mortos na Síria

Pelo menos seis pessoas morreram nesta sexta-feira (26) em uma explosão em uma mesquita de Homs, cidade síria com áreas de maioria alauita no oeste do país, informaram autoridades.

"Uma explosão terrorista teve como alvo a mesquita Ali Bin Abi Talib durante as orações de sexta-feira na rua Al Khadri, no bairro Wadi al Dahab, em Homs", informou o Ministério do Interior em comunicado, acrescentando que seis pessoas morreram e 21 ficaram feridas.

Confrontos sectários violentos eclodiram em Homs durante a guerra civil que irrompeu no país em 2011.

A agência estatal de notícias Sana, que também noticiou a explosão, indicou que sua causa e natureza estavam sendo investigadas.

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), ONG com sede no Reino Unido, não está claro se "foi causada por um ataque suicida ou por um artefato explosivo".

Uma fonte de segurança local disse à AFP, sob condição de anonimato, que a explosão pode ter sido provocada por "um artefato explosivo colocado dentro da mesquita".

Um morador da região, que pediu para não ser identificado por questões de segurança, declarou que as pessoas "ouviram uma forte explosão, seguida de caos e pânico no bairro".

"Ninguém se atreve a sair de casa e estamos ouvindo sirenes de ambulâncias", acrescentou.

A Sana publicou fotos do interior da mesquita, uma delas mostrava um buraco em uma parede.

Fumaça preta cobria parte do recinto, com tapetes e livros espalhados pelos arredores.

A cidade de Homs abriga uma maioria de muçulmanos sunitas, mas também várias áreas de maioria alauita.

Embora a maioria dos sírios seja sunita, o ex-presidente deposto Bashar al-Assad pertence à comunidade alauita, cuja fé deriva do islamismo xiita.

Desde a destituição de Assad em 2024, o OSDH e cidadãos de Homs denunciam sequestros e assassinatos de membros dessa comunidade minoritária.

Vários civis alauitas foram mortos em março na região costeira da Síria, e as autoridades acusaram partidários armados de Assad de desencadear a violência ao atacar as forças de segurança.

