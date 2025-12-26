Assine
Internacional

Ataque executado por palestino deixa dois mortos em Israel

AFP
AFP
Repórter
26/12/2025 09:39

Um palestino da Cisjordânia ocupada matou uma mulher e um homem em um ataque com faca nesta sexta-feira (26) no norte de Israel, antes de ser ferido pela polícia, informaram as forças de segurança e os serviços de emergência.

O agressor, "um residente dos territórios da Autoridade Palestina", atropelou um homem de 68 anos em Beit Shean, antes de esfaquear uma jovem em Ein Harod, afirmou a polícia em um comunicado.

As duas vítimas morreram em consequência dos ferimentos, informou o Magen David Adom (MDA), equivalente israelense da Cruz Vermelha.

