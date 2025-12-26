Assine
Novas prisões no futebol turco por escândalo de apostas

26/12/2025 08:35

Quase 30 pessoas ligadas ao futebol turco, entre elas 14 jogadores e um ex-dirigente do Galatasaray, foram detidas após serem acusadas de apostar em partidas, anunciou nesta sexta-feira o Ministério Público de Istambul. 

A investigação do MP sacudiu o futebol turco nos últimos meses e já levou à prisão seis árbitros e o presidente do Eyüpspor, clube da primeira divisão. 

Segundo um comunicado do gabinete do promotor divulgado nesta sexta-feira, "foram emitidos 29 mandados de prisão, entre eles contra 14 jogadores, e 24 pessoas já foram colocadas sob custódia policial". 

O ex-presidente do Galatasaray, Erden Timur, o vice-presidente do Eyüpspor AS, Fatih Kulaksiz, e um dirigente da Federação Turca de Futebol (TFF) também foram detidos. 

Seis suspeitos são acusados de ter "influenciado o resultado do jogo Kasimpasa-Samsunspor" em 26 de outubro de 2024, e os 14 jogadores de terem "feito apostas para afetar o resultado da partida", apostando na vitória da equipe adversária durante um jogo de seu próprio time.

