Novas prisões no futebol turco por escândalo de apostas

Quase 30 pessoas ligadas ao futebol turco, entre elas 14 jogadores e um ex-dirigente do Galatasaray, foram detidas após serem acusadas de apostar em partidas, anunciou nesta sexta-feira o Ministério Público de Istambul.

A investigação do MP sacudiu o futebol turco nos últimos meses e já levou à prisão seis árbitros e o presidente do Eyüpspor, clube da primeira divisão.

Segundo um comunicado do gabinete do promotor divulgado nesta sexta-feira, "foram emitidos 29 mandados de prisão, entre eles contra 14 jogadores, e 24 pessoas já foram colocadas sob custódia policial".

O ex-presidente do Galatasaray, Erden Timur, o vice-presidente do Eyüpspor AS, Fatih Kulaksiz, e um dirigente da Federação Turca de Futebol (TFF) também foram detidos.

Seis suspeitos são acusados de ter "influenciado o resultado do jogo Kasimpasa-Samsunspor" em 26 de outubro de 2024, e os 14 jogadores de terem "feito apostas para afetar o resultado da partida", apostando na vitória da equipe adversária durante um jogo de seu próprio time.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ach/bg/chc/dam/sag/jc/fp