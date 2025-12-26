Nigéria repassou informações aos Estados Unidos para bombardeios contra EI

A Nigéria anunciou nesta sexta-feira (26) que forneceu informações aos Estados Unidos sobre membros do grupo Estado Islâmico (EI) antes dos ataques do dia de Natal no noroeste do país, que o presidente Donald Trump chamou de "potentes e letais".

Os bombardeios foram os primeiros das Forças Armadas dos Estados Unidos na Nigéria durante o governo do republicano, que criticou a nação africana recentemente ao afirmar que os cristãos enfrentavam uma "ameaça existencial" equivalente a um "genocídio" no país.

"A Nigéria quem forneceu informações a Washington", declarou o ministro nigeriano das Relações Exteriores, Yusuf Tuggar, à emissora ChannelsTV.

Tuggar revelou que conversou por telefone com o secretário de Estado, Marco Rubio.

"Conversamos duas vezes. Conversamos por 19 minutos antes do ataque e voltamos a nos falar por cinco minutos antes do início do ataque", disse.

O chefe da diplomacia nigeriana acrescentou que também conversou com o presidente Bola Tinubu, que autorizou os ataques.

Os bombardeios seriam "um processo em curso", com a participação de outros países, acrescentou, sem revelar mais detalhes.

Trump escreveu na quinta-feira em sua rede Truth Social: "Já havia alertado esses terroristas que eles pagariam caro se não parassem com o massacre de cristãos".

O presidente republicano ressaltou que "o Departamento de Guerra realizou vários ataques perfeitos" contra alvos do Estado Islâmico no dia do Natal.

