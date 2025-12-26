Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Nigéria repassou informações aos Estados Unidos para bombardeios contra EI

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/12/2025 07:59

compartilhe

SIGA

A Nigéria anunciou nesta sexta-feira (26) que forneceu informações aos Estados Unidos sobre membros do grupo Estado Islâmico (EI) antes dos ataques do dia de Natal no noroeste do país, que o presidente Donald Trump chamou de "potentes e letais".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os bombardeios foram os primeiros das Forças Armadas dos Estados Unidos na Nigéria durante o governo do republicano, que criticou a nação africana recentemente ao afirmar que os cristãos enfrentavam uma "ameaça existencial" equivalente a um "genocídio" no país.

"A Nigéria quem forneceu informações a Washington", declarou o ministro nigeriano das Relações Exteriores, Yusuf Tuggar, à emissora ChannelsTV.

Tuggar revelou que conversou por telefone com o secretário de Estado, Marco Rubio.

"Conversamos duas vezes. Conversamos por 19 minutos antes do ataque e voltamos a nos falar por cinco minutos antes do início do ataque", disse.

O chefe da diplomacia nigeriana acrescentou que também conversou com o presidente Bola Tinubu, que autorizou os ataques.

Os bombardeios seriam "um processo em curso", com a participação de outros países, acrescentou, sem revelar mais detalhes. 

Trump escreveu na quinta-feira em sua rede Truth Social: "Já havia alertado esses terroristas que eles pagariam caro se não parassem com o massacre de cristãos".

O presidente republicano ressaltou que "o Departamento de Guerra realizou vários ataques perfeitos" contra alvos do Estado Islâmico no dia do Natal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tba-sn/nro/giv/lth/chl/sag/avl/fp-jc

Tópicos relacionados:

conflito ei eua nigeria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay