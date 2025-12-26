Ataque com faca e spray deixa 14 feridos no Japão

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (16) em um ataque com arma branca em uma fábrica no centro do Japão, durante o qual um líquido não identificado também foi atirado em direção às vítimas.

"Catorze pessoas foram levadas pelos serviços de emergência", declarou à AFP Tomoharu Sugiyama, comandante do departamento de bombeiros da cidade de Mishima, na região de Shizuoka.

Segundo ele, por volta das 16h30 (4h30 de Brasília), os serviços de emergência receberam uma ligação de uma fábrica de borracha próxima com a denúncia de que "cinco ou seis pessoas haviam sido esfaqueadas por alguém" e que também havia sido utilizado um "líquido em aerossol".

Uma pessoa foi detida, segundo a imprensa japonesa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tmo/pbt/sag/avl/fp-jc