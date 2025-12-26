Cotação da prata supera 75 dólares pela primeira vez

A cotação da prata superou nesta sexta-feira (26), pela primeira vez, a barreira simbólica de 75 dólares por onça (31,1 gramas), em um contexto de recordes dos metais preciosos e industriais no fim do ano devido à incerteza econômica e ao risco geopolítico no planeta.

A prata alcançou o valor de 75,15 dólares (416 reais), enquanto o ouro também atingiu uma cotação máxima de 4.531,04 dólares (25.118 reais) a onça.

Desde janeiro, o ouro registra alta de quase 70% e a prata de mais de 150%, rendimentos anuais sem precedentes desde 1979.

Os metais são considerados valores de refúgio, ou seja, ativos nos quais se pode investir com relativa segurança a longo prazo, comprados principalmente por bancos centrais ou particulares como forma de proteção em tempos de incerteza.

Segundo analistas, o ouro e a prata foram beneficiados pelo risco geopolítico desencadeado pelo conflito entre Estados Unidos e Venezuela. Washington mobilizou, nos últimos meses, um grande dispositivo militar no Caribe e estabeleceu um bloqueio naval petrolífero contra Caracas, que acusa de financiar o "narcoterrorismo".

A Venezuela, por sua vez, denuncia uma tentativa de derrubar o presidente Nicolás Maduro para assumir o controle das reservas de petróleo do país.

O dólar e os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que costumam ser valores refúgio e concorrem com os metais preciosos, perderam sua atratividade em 2025.

A incerteza relacionada à presidência de Donald Trump contribuiu em grande medida para o resultado reforçado recentemente pela perspectiva de novas reduções das taxas de juros por parte do Federal Reserve (Fed, banco central), o que tornaria o dólar menos atraente.

Os investidores também estão preocupados com a dívida pública das grandes economias e com uma possível bolha no setor de Inteligência Artificial.

Todas as incógnitas provocam a alta do ouro e da prata, assim como de outros metais, já que muitos consideram prudente diversificar suas carteiras, assinalou John Plassard, analista do Cité Gestion Private Bank.

