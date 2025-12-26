Assine
Zelensky anuncia que se reunirá com Trump em breve

26/12/2025 06:02

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse nesta sexta-feira (26) que se reunirá em breve com seu homólogo americano, Donald Trump, como parte dos esforços para tentar acabar com o conflito com a Rússia.

"Concordamos com uma reunião do mais alto nível com o presidente Trump, em um futuro próximo. Muita coisa pode ser decidida antes do Ano Novo", escreveu Zelensky nas redes sociais.

O anúncio ocorre após a última rodada de negociações entre as delegações de Washington e Kiev ter resultado em um plano atualizado de 20 pontos para encerrar a guerra, que foi enviado para a análise de Moscou.

A nova versão da proposta promovida por Trump prevê o congelamento da frente de batalha e elimina a exigência para que a Ucrânia renuncie oficialmente à aspiração de integrar a Otan, antecipou Zelensky esta semana.

Contudo, é improvável que Moscou abandone suas exigências territoriais, incluindo a de que a Ucrânia se retire completamente da região do Donbass.

Além disso, a Rússia insiste que as ambições da Ucrânia de aderir à Otan representam uma linha vermelha.

A Rússia disse que está "elaborando sua resposta" e não comentou os detalhes da versão atualizada do plano.

Na quinta-feira, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que os avanços para acabar com o conflito eram "lentos, mas constantes".

