Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA lança ataques contra Estado Islâmico na Nigéria

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/12/2025 22:06

compartilhe

SIGA

O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira que forças americanas realizaram ataques mortais contra o Estado Islâmico (EI) no noroeste da Nigéria, e prometeu novos ataques se os militantes continuarem matando cristãos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Já havia alertado esses terroristas que eles pagariam caro se não parassem com o massacre de cristãos. Foi o que aconteceu nesta noite", publicou Trump, na plataforma Truth Social.

O presidente ressaltou que "o Departamento de Guerra realizou vários ataques perfeitos" contra alvos do Estado Islâmico no dia do Natal.

O comando militar americano na África publicou no X que realizou um ataque "a pedido das autoridades nigerianas que matou vários terroristas do EI".

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, elogiou na mesma plataforma a disposição do seu departamento em agir na Nigéria, e disse que estava "agradecido pelo apoio e pela cooperação do governo nigeriano".

Os ataques foram os primeiros de forças americanas na Nigéria durante o governo Trump, que criticou o país africano em outubro, ao afirmar que os cristãos enfrentavam ali "uma ameaça existencial" equivalente a um genocídio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mlm/sla/cr/cjc/lb

Tópicos relacionados:

ataques eua nigeria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay