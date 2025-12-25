EUA lança ataques contra Estado Islâmico na Nigéria

O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira que forças americanas realizaram ataques mortais contra o Estado Islâmico (EI) no noroeste da Nigéria, e prometeu novos ataques se os militantes continuarem matando cristãos.

"Já havia alertado esses terroristas que eles pagariam caro se não parassem com o massacre de cristãos. Foi o que aconteceu nesta noite", publicou Trump, na plataforma Truth Social.

O presidente ressaltou que "o Departamento de Guerra realizou vários ataques perfeitos" contra alvos do Estado Islâmico no dia do Natal.

O comando militar americano na África publicou no X que realizou um ataque "a pedido das autoridades nigerianas que matou vários terroristas do EI".

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, elogiou na mesma plataforma a disposição do seu departamento em agir na Nigéria, e disse que estava "agradecido pelo apoio e pela cooperação do governo nigeriano".

Os ataques foram os primeiros de forças americanas na Nigéria durante o governo Trump, que criticou o país africano em outubro, ao afirmar que os cristãos enfrentavam ali "uma ameaça existencial" equivalente a um genocídio.

