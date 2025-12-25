Tempestades e inundações atingem sul da Califórnia

Tempestades causaram inundações repentinas no sul do estado americano da Califórnia, e mais chuvas estavam previstas para esta quinta-feira (25), durante a passagem de uma das piores tormentas de Natal pela região, onde autoridades alertaram para o risco de deslizamentos em áreas que sofreram incêndios.

Impulsionada por um rio atmosférico conhecido como Pineapple Express, que transporta umidade do Havaí para a costa oeste, a tempestade pode provocar o equivalente a vários meses de chuva nos próximos dias, segundo autoridades.

"Uma corrente de ar muito úmida vai provocar fortes chuvas hoje na Califórnia", incluindo Los Angeles, informou o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), que alertou para "um risco moderado" de precipitações excessivas em parte do sul do estado até a manhã desta sexta-feira, e que "inundações repentinas são possíveis", com risco de deslizamento de terra, principalmente em áreas onde incêndios florestais destruíram a vegetação e afetaram o solo.

Autoridades decretaram estado de emergência em vários condados. Na véspera, foram registradas tempestades de até 25,4 cm de volume de água em algumas regiões do sul do estado, o que provocou inundações e deslizamentos de terra.

Segundo o jornal Los Angeles Times, três pessoas morreram em incidentes relacionados ao clima, entre eles um homem atingido pela queda de uma árvore em San Diego.

No condado de San Bernardino, autoridades informaram à AFP que trabalhavam hoje para desviar a água das enchentes. O departamento dos bombeiros do condado ajudou moradores da localidade de Wrightwood "a deixar suas casas" e auxiliou pessoas que ficaram "presas em seus carros", informou um porta-voz.

As regiões costeiras de Pacific Palisades e Malibu, arrasadas por incêndios florestais em janeiro, estavam sob alerta especial. "As inundações podem incluir deslizamentos de terra em áreas queimadas recentemente, ou perto delas", adverte o boletim do NWS.

