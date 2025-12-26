Natal no espaço: Nasa mostra ceia de astronautas em estação espacial

A agência espacial norte-americana, a Nasa, compartilhou registros de ceias e decorações natalinas na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). "Desde decorar a estação até partilhar guloseimas de Natal, as equipas em órbita celebram as festas como fazem na Terra", disse a Nasa, na noite de quarta-feira (24/12).

A primeira foto mostra os astronautas Nick Hague e Suni Williams compartilhando alguns lanches a bordo da Estação Espacial Internacional, vestidos com roupas natalinas. A segunda foto é uma selfie tirada pela tripulação da Expedição 68. O terceiro registro é uma foto de seis meias de Natal penduradas na estação espacial — uma para cada tripulante da Expedição 34.

Na quarta foto aparecem integrantes da tripulação da Expedição 64: as astronautas da Nasa Jessica Meir e Christina Koch; os astronautas da Roscosmos Oleg Skripochka e Alexander Skvortsov, o astronauta da Nasa Drew Morgan e Luca Parmitano da Agência Espacial Europeia (ESA). Já a última foto mostra quatro membros da tripulação da Expedição 70: Jasmin Moghbeli, Loral O’Hara, Koichi Wakata e Andreas Mogensen.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Os nossos astronautas a bordo do ISS estão sempre ocupados a conduzir pesquisas para promover a exploração e melhorar as nossas vidas no terreno, mas isso não significa que não possam dispensar algum tempo para festividades", disse a Nasa.