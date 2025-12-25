Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

John Robertson, o 'Picasso' da era de ouro do Nottingham Forest, morre aos 72 anos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/12/2025 15:06

compartilhe

SIGA

O ex-atacante escocês John Robertson, apelidado de 'Picasso' pelo técnico Brian Clough, faleceu aos 72 anos, anunciou nesta quinta-feira (25) o Nottingham Forest, clube pelo qual foi campeão europeu duas vezes. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Estamos com o coração partido ao anunciar o falecimento de John Robertson, uma lenda do Nottingham Forest e um amigo muito querido", disse o clube em um comunicado. 

"Um autêntico ícone do nosso clube e bicampeão da Copa da Europa, John será para sempre lembrado por seu talento incomparável, sua humildade e sua dedicação inabalável ao Nottingham Forest", acrescentou. 

Nascido em 20 de janeiro de 1953, em Lanarkshire, na Escócia, Robertson se juntou ao Nottingham Forest aos 17 anos. A chegada de Brian Clough como técnico, em 1975, fez com que ele mudasse de posição, passando de meio-campista para ponta esquerda.

Robertson fez parte do elenco que levou o Forest à Primeira Divisão inglesa em 1977. Em pouco tempo, o clube se tornou campeão inglês (1978) e conquistou a Copa dos Campeões Europeus duas vezes (1979 e 1980). 

Para Clough, Robertson era "um dos melhores pontas que já se viu, tão talentoso quanto os brasileiros ou os italianos". 

"Você lhe dava uma bola e um metro de gramado, e ele era um artista. O Picasso do nosso esporte", declarou, dando-lhe um apelido que o acompanhou até o fim da vida. 

Pela seleção escocesa, John Robertson disputou 28 partidas e marcou 8 gols. Representou seu país na Copa do Mundo de 1978, na Argentina, e no Mundial de 1982, na Espanha. 

Após seus anos de glória no Forest, assinou com o Derby County em 1983, antes de retornar a Nottingham. 

Como treinador, trabalhou como auxiliar técnico de Martin O'Neill no Wycombe, Norwich, Leicester, Celtic e Aston Villa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pb/bdx/dr/cl/aam

Tópicos relacionados:

deceso eng fbl sco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay