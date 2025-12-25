Israel afirma que matou integrante das forças especiais do Irã
O Exército israelense afirmou, nesta quinta-feira (25), que matou um membro da Força Quds, unidade de elite iraniana, durante um ataque no Líbano.
As forças israelenses afirmaram que Hussein Mahmud Marshad al Jawhari era "um terrorista-chave na unidade operacional da Força Quds", braço de operações externas da Guarda Revolucionária iraniana.
"Hussein se envolveu em atividades terroristas, dirigidas pelo Irã, contra o Estado de Israel e suas forças de segurança a partir do Líbano e da Síria", afirmou o Exército.
Em junho, Israel desencadeou uma guerra de 12 dias com o Irã ao lançar uma onda de ataques contra instalações militares e nucleares, assim como contra áreas residenciais, alegando que pretendiam paralisar a pesquisa atômica e os programas de mísseis balísticos da República Islâmica.
O Irã respondeu com ataques de drones e mísseis contra Israel e, posteriormente, durante a guerra, os Estados Unidos se uniram a Israel para atacar as instalações nucleares iranianas antes da declaração de um cessar-fogo.
