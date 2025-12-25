Assine
Síria anuncia morte de um comandante do EI

25/12/2025 09:44

As autoridades sírias anunciaram nesta quinta-feira (25) que mataram um comandante do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), em coordenação com a coalizão liderada pelos Estados Unidos, poucas horas após a detenção de outro líder perto de Damasco.

As forças de segurança e inteligência sírias executaram o que o Ministério do Interior descreveu como uma "operação de segurança precisa".

"A operação resultou na neutralização do terrorista Mohammad Shahada, conhecido como 'Abu Omar Shaddad', considerado um dos líderes mais importantes do Estado Islâmico na Síria", acrescentou.

"A operação confirma a eficácia da coordenação conjunta entre as agências de segurança nacional e os parceiros internacionais", completou o ministério.

Na quarta-feira (24), as autoridades anunciaram a detenção de Taha al Zubi, também conhecido como Abu Omar Tabiya, um líder do EI em Damasco, ao lado de vários subordinados.

O EI foi acusado recentemente de atacar um grupo de americanos em Palmira, no centro da Síria. O ataque, em 13 de dezembro, matou dois militares e um intérprete. 

Em retaliação, as forças americanas atacaram dezenas de alvos do EI na Síria.

Tópicos relacionados:

conflito eua siria

