Papa condena as 'feridas abertas' das guerras na homilia de Natal

O papa Leão XIV denunciou nesta quinta-feira (25) o "absurdo" dos discursos bélicos e as "feridas abertas" que as guerras deixam no mundo, em sua homilia de Natal, durante a qual falou sobre a situação humanitária na Faixa de Gaza.

"Frágil é a carne das populações indefesas, provadas por tantas guerras, em curso ou concluídas, que deixam para trás escombros e feridas abertas", disse o pontífice durante a missa na basílica de São Pedro.

Em sua homilia, o papa também lembrou as "tendas de Gaza, expostas durante semanas à chuva, ao vento e ao frio", e as centenas de milhares de habitantes do território que enfrentam o inverno em condições extremas.

