Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Papa condena as 'feridas abertas' das guerras na homilia de Natal

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/12/2025 08:32

compartilhe

SIGA

O papa Leão XIV denunciou nesta quinta-feira (25) o "absurdo" dos discursos bélicos e as "feridas abertas" que as guerras deixam no mundo, em sua homilia de Natal, durante a qual falou sobre a situação humanitária na Faixa de Gaza.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Frágil é a carne das populações indefesas, provadas por tantas guerras, em curso ou concluídas, que deixam para trás escombros e feridas abertas", disse o pontífice durante a missa na basílica de São Pedro.

Em sua homilia, o papa também lembrou as "tendas de Gaza, expostas durante semanas à chuva, ao vento e ao frio", e as centenas de milhares de habitantes do território que enfrentam o inverno em condições extremas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cmk-dt/cel/sag/avl/fp

Tópicos relacionados:

conflito gaza homilia natal palestinos papa religiao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay