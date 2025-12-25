Palau aceita receber imigrantes expulsos dos Estados Unidos

O pequeno país insular de Palau, localizado no Pacífico, concordou em receber até 75 migrantes expulsos pelos Estados Unidos, com base em um acordo de 7,5 milhões de dólares (41 milhões de reais), informaram os dois governos.

Desde que voltou à Casa Branca, em janeiro, o presidente Donald Trump acelerou as deportações de pessoas sem documentos, como prometeu durante a campanha.

Segundo um novo memorando de entendimento, Palau permitirá que até 75 cidadãos de terceiros países procedentes dos Estados Unidos vivam e trabalhem no arquipélago. Washington pagará 7,5 milhões de dólares a Palau para serviços públicos e necessidades de infraestrutura.

Com quase 20.000 habitantes distribuídos em centenas de ilhas vulcânicas e atóis de coral, Palau é um dos menores países do mundo em termos de população.

Os migrantes que chegarão dos Estados Unidos, que não foram acusados de nenhum crime, ajudarão a preencher postos de trabalho necessários em Palau, acrescentaram as partes.

O acordo foi anunciado após uma ligação telefônica entre o presidente de Palau, Surangel Whipps, e o subsecretário de Estado americano, Christopher Landau.

Landau afirmou que Washington se comprometeu a construir um novo hospital, a melhorar a capacidade de Palau para responder a desastres nacionais e a fornecer mais recursos ao país da Oceania.

O arquipélago de Palau fica a quase 800 quilômetros ao leste das Filipinas.

A nação conquistou a independência em 1994, mas permite que o Exército dos Estados Unidos utilize seu território com base em um acordo.

O governo Trump assinou este ano acordos similares com países africanos e latino-americanos.

