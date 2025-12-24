Assine
Governo dos EUA revisa mais de 1 milhão de documentos do caso Epstein

24/12/2025 21:58

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou nesta quarta-feira que revisa para divulgação mais de 1 milhão de documentos possivelmente relacionados ao financista Jeffrey Epstein.

Em mensagem no X, o departamento informou que um promotor de Nova York e o FBI relataram terem descoberto "mais de 1 milhão de documentos adicionais potencialmente relacionados ao caso Jeffrey Epstein".

"Nossos advogados trabalham incansavelmente para revisar os documentos e fazer as mudanças necessárias para proteger as vítimas, e vamos publicá-los o mais rapidamente possível", afirmou o Departamento de Justiça. "Devido à quantidade maciça de material, isso ainda poderia levar várias semanas."

cl/mlm/lb/cjc/lb

