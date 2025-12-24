Assine
Princesa Kate e a filha tocam piano juntas no Natal

24/12/2025 20:50

A princesa Kate Middleton e sua filha, Charlotte, tocaram piano juntas na noite desta quarta-feira, como parte do concerto natalino organizado pela mulher do príncipe de Gales, exibido pela TV.

O trecho, que não fez parte da gravação do concerto, no começo do mês, foi incluído no início do programa pela rede ITV.

Juntas ao piano, mãe e filha interpretaram um trecho de uma peça do compositor escocês Erland Cooper, um momento de cumplicidade evidente. Kate, 43, tocou apenas com a mão esquerda, e Charlotte, 10, com a direita. O dueto foi gravado em um salão do Castelo de Windsor, nos arredores de Londres.

Cerca de 1.600 pessoas assistiram ao concerto no começo do mês, ocasião em que a princesa destacou "o poder da solidariedade" em tempos "de incerteza".

