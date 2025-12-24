Assine
Internacional

Síria prende alto oficial do EI em cooperação com coalizão antijihadista

24/12/2025 20:26

Forças sírias prenderam na noite desta quarta-feira, em coordenação com a coalizão internacional antijihadista liderada pelos Estados Unidos, um alto oficial do grupo Estado Islâmico (EI) na região de Damasco, anunciou um general sírio.

O líder do EI em Damasco, Taha al-Zubi, conhecido como Abu Omar Tabiya, foi preso no setor de Al-Moadamiya, informou o general Ahmad al-Dalati, chefe de segurança interna da província de Damasco, segundo a agência de notícias oficial Sana.

O anúncio foi feito dias após um ataque que matou dois soldados e um intérprete americano em Palmira, centro da Síria, que Washington atribuiu a uma ação solitária do EI.

O líder do Estado Islâmico em Damasco foi preso juntamente com vários de seus homens, informou Dalati.

Tópicos relacionados:

conflito siria

