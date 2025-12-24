Assine
Internacional

Conservador Nasry Asfura é proclamado presidente de Honduras (autoridade eleitoral)

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/12/2025 19:02

O empresário conservador Nasry Asfura, apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi proclamado oficialmente novo presidente de Honduras, três semanas após uma eleição marcada por uma diferença de votos apertada e por denúncias de fraude.

Asfura, 67, filho de imigrantes palestinos, derrotou o apresentador de TV Salvador Nasralla, também de direita, que exigia uma ampla recontagem de votos, diante de supostas irregularidades.

O plenário do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) "declara eleito por um período de quatro anos o cidadão Nasry Juan Asfura Zablah", disse a presidente do órgão, Ana Paola Hall.

O governo dos Estados Unidos saudou prontamente o anúncio do vencedor, e ressaltou que ele ajudaria a conter a imigração ilegal. "Esperamos trabalhar com seu futuro governo para avançar em nossa cooperação bilateral e regional em matéria de segurança, acabar com a imigração ilegal para os Estados Unidos e fortalecer os laços econômicos entre os nossos dois países", declarou o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Após o longo processo de apuração dos votos no país centro-americano, Rubio pediu a todos os lados para "respeitar os resultados confirmados, a fim de que as autoridades hondurenhas possam garantir rapidamente uma transição pacífica de autoridade".

