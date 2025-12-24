Assine
Televisão estatal síria relata bombardeios da Jordânia contra redes de tráfico de drogas

AFP
AFP
24/12/2025 17:38

O Exército jordaniano lançou bombardeios contra redes de tráfico de drogas no sul da Síria nesta quarta-feira (24), informou a televisão estatal síria. 

O canal estatal Al Ikhbariya relatou no Telegram que o Exército jordaniano bombardeou "redes de tráfico de drogas e depósitos de drogas no campo ao sul e leste" de Sueida. 

Em um comunicado, o Exército jordaniano confirmou ter atacado "fábricas e oficinas usadas por traficantes de armas e drogas", sem especificar a localização.

