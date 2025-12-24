Televisão estatal síria relata bombardeios da Jordânia contra redes de tráfico de drogas
O Exército jordaniano lançou bombardeios contra redes de tráfico de drogas no sul da Síria nesta quarta-feira (24), informou a televisão estatal síria.
O canal estatal Al Ikhbariya relatou no Telegram que o Exército jordaniano bombardeou "redes de tráfico de drogas e depósitos de drogas no campo ao sul e leste" de Sueida.
Em um comunicado, o Exército jordaniano confirmou ter atacado "fábricas e oficinas usadas por traficantes de armas e drogas", sem especificar a localização.
