Cristian Romero é indiciado pela federação inglesa por "conduta agressiva" após expulsão

O capitão argentino do Tottenham, Cristian Romero, foi formalmente acusado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) de conduta "agressiva" e de demorar a deixar o campo após ser expulso no sábado, durante a partida contra o Liverpool pela Premier League.

O jogador já deve cumprir uma suspensão automática de um jogo devido a esse cartão vermelho, contra o Crystal Palace, mas ele poderá sofrer uma pena mais severa devido a essas acusações adicionais, contra as quais Romero pode recorrer até o dia 2 de janeiro.

"Foi considerado que [Romero] agiu de forma inadequada ao não deixar o campo prontamente e/ou ao se comportar de maneira confrontadora e/ou agressiva em relação ao árbitro da partida após ser expulso aos 93 minutos", afirmou a FA em seu comunicado.

Após a partida contra o Crystal Palace no domingo, o Tottenham vai visitar o Brentford no dia 1º de janeiro, antes de receber o Sunderland no dia 4 e visitar o Bournemouth três dias depois.

"Cuti" Romero havia acumulado sete cartões amarelos na Premier League antes da partida contra o Liverpool.

Após o jogo, o técnico do Tottenham, Thomas Frank, criticou o árbitro e considerou que seu jogador não deveria ter sido expulso.

O próprio Frank teve que segurar e empurrar seu jogador, visivelmente irritado, para fora do campo.

Romero recebeu um cartão vermelho nos acréscimos (90'+3), deixando sua equipe com nove jogadores nos momentos finais, depois que seu companheiro de equipe Xavi Simons havia sido expulso aos 33 minutos.

O Tottenham perdeu a partida contra o Liverpool por 2 a 1 e caiu para a décima quarta posição na tabela da Premier League.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jdg/bsp/dr/cl/aam