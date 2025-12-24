Corpo de militar mexicano morto em acidente aéreo nos EUA é encontrado

A Marinha do México anunciou, nesta quarta-feira (24), que foi encontrado o corpo de um militar morto em um acidente com um pequeno avião no estado americano do Texas, o que eleva para seis o número de vítimas da tragédia.

O acidente aconteceu na última segunda-feira, durante o traslado de um paciente pediátrico que apresentava queimaduras para um hospital em Galveston. Durante a aproximação, o avião caiu na baía dessa cidade americana.

Dois sobreviventes "estão estáveis e recebem o atendimento correspondente", informou a Marinha, em nota publicada no X.

Segundo a imprensa mexicana, os outros mortos foram três tripulantes militares, um médico e o paciente, um menino de 2 anos. Os feridos são uma enfermeira e a acompanhante da criança.

Segundo radares aéreos públicos, o avião militar havia decolado do aeroporto da cidade mexicana de Mérida e seu rastro foi perdido sobre a baía de Galveston, perto do aeroporto internacional Scholes.

Em janeiro, uma aeronave mexicana para transporte médico caiu na cidade americana da Filadélfia, o que provocou uma explosão e causou a morte dos seis ocupantes e de um homem em terra.

