Internacional

Los Angeles em alerta máximo por risco de enchentes no Natal

Repórter
24/12/2025 15:14

Alertas de enchentes repentinas estão em vigor em Los Angeles e na maior parte do sul da Califórnia nesta quarta-feira (24), enquanto uma das piores tempestades recentes trazia chuvas torrenciais e temores de deslizamentos de terra mortais. 

Impulsionada por um rio atmosférico conhecido como "Pineapple Express", que transporta umidade abundante do Havaí para a Costa Oeste, a tempestade deveria despejar o equivalente a vários meses de chuva nos próximos dias. 

"Espera-se enchentes repentinas generalizadas e severas", disse o Serviço Nacional de Meteorologia, acrescentando que "vidas e propriedades correm grande risco". 

A primeira onda de chuva forte atingiu a região na noite de terça-feira, com mais chuvas previstas para esta quarta-feira. 

Os efeitos da tempestade já eram sentidos em toda a Califórnia na manhã desta quarta-feira, com relatos de árvores e linhas de energia derrubadas em todo o estado. 

As autoridades do condado de Los Angeles alertaram sobre o potencial de deslizamentos de terra em áreas devastadas por incêndios florestais em janeiro. Elas pediram aos moradores que se mantivessem informados sobre as atualizações meteorológicas e evitassem viagens desnecessárias.

Ariel Cohen, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia, disse a repórteres em Los Angeles que, da tarde de quarta-feira até sexta-feira, "muitas áreas provavelmente sofrerão inundações significativas, juntamente com deslizamentos de rochas e lama, especialmente em altitudes mais elevadas". 

Algumas comunidades da Califórnia ainda tentam se recuperar dos milhares de incêndios florestais que deixaram 31 mortos em todo o estado em 2025, incluindo áreas residenciais de Los Angeles, como o bairro nobre de Pacific Palisades.

