Com 2 gols de Mahrez, Argélia vence Sudão em sua estreia na Copa Africana

A Argélia derrotou o Sudão por 3 a 0, com dois gols de Riyad Mahrez, em sua partida de estreia na Copa Africana de Nações (CAN) nesta quarta-feira (24), em Rabat, no Marrocos.

Entre os espectadores estava a lenda do futebol francês Zinedine Zidane, que compareceu ao estádio para assistir ao seu filho Luca, goleiro titular da seleção argelina.

Mahrez abriu o placar para os "Raposas do Deserto" logo aos dois minutos, marcando o gol mais rápido desta edição da CAN.

O astro argelino ampliou a vantagem no segundo tempo (61'), aproveitando um passe do companheiro Mohamed Amoura.

O terceiro e último gol foi marcado por Ibrahim Maza na reta final (85').

O goleiro argelino se mostrou frio e seguro durante toda a partida, o que também foi facilitado pela expulsão do jogador sudanês Salaheldin Adil, que recebeu dois cartões amarelos ainda na primeira etapa (aos 14 e 39 minutos).

A Argélia será a primeira adversária da atual campeã mundial Argentina em seu grupo na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Os argelinos agora lideram o Grupo E da Copa Africana de Nações, empatada em pontos com Burkina Faso, que mais cedo derrotou a Guiné Equatorial por 2 a 1 em uma partida emocionante.

Marvin Anieboh colocou os guineenses em vantagem aos 85 minutos, mas os burquinenses viraram o jogo de forma espetacular nos acréscimos, com gols de Georgi Minoungou (90'+5) e Edmond Tapsoba (90'+8).

