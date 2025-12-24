América do México vende 49% de suas ações para fundo dos EUA

A empresa de investimentos americana General Atlantic adquiriu uma participação de 49% no clube de futebol mexicano América e no Estádio Banorte (antigo Estádio Azteca), anunciou o Grupo Ollamani, que será o acionisto majoritário nesta parceria, que também incluirá o proprietário de uma equipe da NFL.

A Ollamani anunciou na terça-feira, em um comunicado, "a formação de uma aliança estratégica com a General Atlantic (denominada "Grupo Águilas"), que será proprietária do Club América, do Estádio Banorte e dos terrenos adjacentes ao estádio".

"A Ollamani manterá uma participação majoritária de 51% e continuará a supervisionar a gestão e a visão estratégica de longo prazo do grupo, enquanto a General Atlantic deterá uma participação de 49% no Grupo Águilas", especifica o comunicado.

Desde a abertura de seu escritório na Cidade do México em 2015, a General Atlantic investiu aproximadamente três bilhões de dólares (cerca de R$ 16,5 bilhões na cotação atual) em 14 empresas mexicanas.

Para fortalecer essa aliança, a General Atlantic e a Ollamani também firmaram parceria com o Kraft Analytics Group (KAGR), uma empresa americana especializada em serviços e tecnologia de análise de dados e consultoria para os setores de esportes e entretenimento.

Com sede em Foxborough, Massachusetts, a KAGR é uma subsidiária do Kraft Group, que detém dois times esportivos de Nova Inglaterra: o New England Patriots da NFL e o New England Revolution da MLS, além do Gillette Stadium.

Fundado em 12 de outubro de 1916 por um grupo de jovens estudantes, o Club América foi adquirido em 1959 pelo empresário Emilio Azcárraga Milmo, proprietário da Telesistema Mexicano, empresa antecessora da Televisa.

Emilio Azcárraga Jean, atual presidente do Grupo Ollamani (subsidiária da Televisa), assumirá o cargo de presidente executivo do Grupo Águilas.

"Esta nova aliança estratégica nos posiciona para a próxima fase de crescimento, à medida que expandimos nosso alcance e proporcionamos experiências ainda mais inesquecíveis para os torcedores no México e no exterior", afirmou Azcárraga Jean.

O Club América é o time mais bem-sucedido do campeonato mexicano, com 20 títulos (16 deles na era profissional).

Possui mais de 30 milhões de torcedores no México e mais de 15 milhões de seguidores nos Estados Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str/ma/aam