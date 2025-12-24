Lyon confia em 'efeito Endrick' para turbinar seu ataque

Com a chegada do jovem Endrick, emprestado pelo Real Madrid até o final da temporada sem opção de compra, o Lyon reforçou seu ataque e aposta nessa contratação para brilhar na Ligue 1.

A equipe do Lyon ocupa atualmente a quinta posição no campeonato francês, onde possui a quarta melhor defesa (16 gols sofridos), mas apenas o nono melhor ataque (22 gols marcados).

Forçado pelas restrições orçamentárias impostas pelo órgão de controle financeiro do futebol francês, o Lyon perdeu jogadores importantes de seu setor ofensivo no início da temporada: Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, Rayan Cherki e Thiago Almada.

Considerando essas limitações, o técnico Paulo Fonseca declarou, após a vitória por 1 a 0 sobre o Le Havre, em 14 de dezembro, estar "muito satisfeito" com o desempenho de sua equipe na primeira metade da temporada, em que lidera a Liga Europa.

O Lyon conseguiu contratar apenas um jogador para o seu ataque durante a primeira janela de transferências da temporada: o uruguaio Martín Satriano (dois gols na Ligue 1), emprestado pelo Lens.

- Sem minutos no Real Madrid -

O objetivo dos dirigentes era esperar até a janela de transferências de janeiro para aproveitar alguma boa oportunidade, como aconteceu com Endrick.

O Lyon acertou com o Real Madrid um empréstimo de seis meses sem opção de compra, em um negócio que, segundo o clube francês, chega a "no máximo" um milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões na cotação atual).

Endrick não estava nos planos do técnico Xabi Alonso para a parte crucial da temporada e, nesta temporada, jogou apenas 11 minutos no Campeonato Espanhol.

Aos 19 anos, Endrick (que disputou 14 jogos pela seleção brasileira marcando 3 gols) foi rapidamente aclamado como um craque no Brasil.

Ele assinou seu primeiro contrato profissional aos 16 anos com o Palmeiras, antes de ser transferido para o Real Madrid em meados de 2024 por 47,5 milhões de euros (cerca de R$ 309 milhões na cotação atual), segundo o site especializado Transfermarkt.

Sua chegada ao Lyon também é vital para ele, caso queira convencer o técnico Carlo Ancelotti a incluí-lo na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

- Lyon é marcado por brasileiros -

No ataque do Lyon, ele terá dentro de algumas semanas como companheiro de equipe o jogador belga Malick Fofana, que sofreu uma lesão no tornozelo em novembro e seu retorno é esperado para o final de janeiro.

Durante sua ausência, Afonso Moreira, que chegou no meio do ano vindo da equipe B do Sporting de Lisboa, tem desempenhado um papel convincente.

O jogador tcheco Pavel Sulc, contratado em julho, marcou 9 gols pelo Lyon em todas as competições e tem assumido a responsabilidade de ser o artilheiro da equipe até o momento.

A adaptação de Endrick à França pode ser facilitada pela presença do zagueiro brasileiro Abner Vinicius no elenco do Lyon.

O Lyon é um clube com forte tradição brasileira, que começou com Pires Constantino (1956-1959), antes de se consolidar nas últimas três décadas, a partir da contratação do zagueiro Marcelo Kiremidjian (1993-1997).

Este último, que posteriormente se tornou agente, conduziu com maestria a contratação de jogadores brasileiros pelo Lyon, como Edmilson, Cris, Claudio Caçapa, Fred e, acima de tudo, Juninho Pernambucano, lenda do clube.

Juninho atuou brevemente como diretor esportivo (2019-2022) e, durante esse período, trouxe para o clube os também brasileiros Bruno Guimarães e Lucas Paquetá.

Apesar de algumas decepções (Nilmar, Elber) e alguns fracassos evidentes (Camilo, Jeffinho, Cleber Anderson e Fábio Santos), o Lyon está confiante de que Endrick conquistará em breve o coração de seus torcedores.

fjt/dfa/dr/mb/aam