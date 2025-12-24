Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Roma apresenta projeto para seu futuro estádio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/12/2025 12:14

compartilhe

SIGA

A Roma, atualmente quarta colocada no Campeonato Italiano, apresentou o projeto para seu futuro estádio, que será construído em um bairro nos arredores da capital italiana. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Este estudo de viabilidade técnica e econômica é a etapa final antes do projeto executivo, que permitirá o início das obras. 

De acordo com um comunicado, o plano é construir um estádio com "arquitetura icônica inspirada na tradição romana, com linhas modernas e fortes laços com a região local". 

"A importância do projeto em termos de dimensão, modernidade do estádio, potencial impacto urbano e cronograma previsto significa que o estádio de Pietralata poderá estar entre os possíveis locais para sediar a Eurocopa de 2032", afirmou o clube. 

A Itália sediará a Eurocopa de 2032 em conjunto com a Turquia.

A Roma atualmente divide o Estádio Olímpico com seu grande rival, a Lazio, mas os dois clubes há muito tempo nutrem a ambição de ter sua própria 'casa'. 

A família americana Friedkin, que controla o clube, trabalha há meses no projeto do estádio em Pietralata (nordeste de Roma). 

O estado dos estádios italianos, a maioria muito antigos e, por vezes, obsoletos, é motivo de preocupação para a Euro 2032. 

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, descreveu em maio a situação atual dos estádios italianos como "vergonhosa". 

A Itália deve propor cinco estádios para a Euro 2032. Recentemente, nomeou um comissário especial cuja função é facilitar a modernização e a construção de estádios, processos que, nos últimos anos, têm sido frequentemente atrasados por questões administrativas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ljm/bdx/dr/mb/aam

Tópicos relacionados:

arquitetura esporte fbl ita italia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay