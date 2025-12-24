Colombiano é condenado pela Rússia por 'atividade mercenária' na Ucrânia

Um tribunal russo em território ucraniano ocupado condenou, nesta quarta-feira (24), um colombiano a 19 anos de prisão por "atividade mercenária", após combater do lado ucraniano.

O Supremo Tribunal de Donetsk, cidade no leste da Ucrânia sob controle russo, declarou Óscar Mauricio Blanco López culpado de participar "como mercenário em um conflito armado", informou a Procuradoria-Geral da Rússia em um comunicado.

Segundo o comunicado, o homem de 42 anos assinou um contrato com o Exército ucraniano em maio de 2024 para participar da "luta contra as Forças Armadas russas". Ele foi capturado na região de Donetsk em dezembro de 2024.

A Rússia considera sistematicamente os estrangeiros que combatem ao lado do Exército ucraniano como "mercenários", um crime que pode ser punido em sua legislação.

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em 2022, vários estrangeiros foram julgados por tribunais localizados em territórios ucranianos ocupados.

Em dezembro, um britânico e um tcheco foram condenados, ambos a 13 anos de prisão, e em novembro outros dois colombianos também receberam penas de 13 anos.

Em outubro de 2024, um americano de 70 anos recebeu uma pena de 6 anos e 10 meses.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/mb/avl/fp/aa