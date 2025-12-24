Assine
Bolsonaro deixa a prisão e é hpspitalizado para cirurgia

Repórter
24/12/2025 10:26

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou a prisão nesta quarta-feira (24), pela primeira vez desde que foi detido no fim de novembro, para ser submetido a uma cirurgia na quinta-feira (25), informou à AFP uma fonte do hospital em que ele foi internado em Brasília.

Bolsonaro foi levado para o hospital DF Star, onde também foi operado em abril.

