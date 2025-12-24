Assine
Prisioneiros de guerra norte-coreanos na Ucrânia buscam nova vida na Coreia do Sul

24/12/2025 10:14

Dois prisioneiros de guerra norte-coreanos detidos pela Ucrânia expressaram o desejo de iniciar uma "nova vida" na Coreia do Sul, segundo uma carta à qual a AFP teve acesso.

"Graças ao apoio do povo sul-coreano, novos sonhos e aspirações começaram a ganhar força", escreveram os soldados em uma carta com data de outubro a um grupo de direitos humanos em Seul, que a compartilhou com a AFP. 

A Coreia do Norte enviou milhares de soldados para apoiar a invasão russa da Ucrânia, segundo os serviços de inteligência sul-coreanos e de países ocidentais.

Relatos anteriores indicaram que os dois homens detidos pela Ucrânia desde janeiro, quando sofreram ferimentos em combate, buscavam desertar para o Sul.

A carta representa a primeira vez que eles afirmam o desejo com suas próprias palavras. 

No texto, os homens agradecem aos que trabalham em seu nome "por nos encorajar e por ver esta situação não como uma tragédia, mas como o início de uma nova vida".

"Acreditamos firmemente que nunca estamos sozinhos e consideramos aqueles na Coreia do Sul como nossos próprios pais e irmãos, e decidimos abraçá-los", escreveram.

Os dois soldados assinaram a carta e seus nomes são mantidos em sigilo para preservar sua segurança.

kjk-oho/abs/mas/mvl/fp

