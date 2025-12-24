Dois policiais morrem em explosão em Moscou

Dois policiais morreram em uma explosão em Moscou quando tentavam deter uma pessoa suspeita, informou nesta quarta-feira (24) o Comitê de Investigação da Rússia.

A explosão aconteceu perto do local em que um general russo foi assassinado no início da semana.

"Um dispositivo explosivo foi detonado quando os policiais se aproximaram do suspeito, que estava perto de seu veículo de serviço", afirma um comunicado do comitê.

A área foi isolada por policiais. Testemunhas afirmaram que a explosão aconteceu às 1h30 locais.

O crime aconteceu perto do local em que o tenente-general Fanil Sarvarov foi assassinado na segunda-feira. O militar morreu na explosão de uma bomba instalada em seu veículo.

Desde o início da ofensiva da Rússia na Ucrânia, em fevereiro de 2022, Kiev foi acusada de vários ataques contra militares russos e personalidades pró-Kremlin na Rússia e em áreas ocupadas de seu território.

A Ucrânia reivindicou alguns dos ataques, mas não se pronunciou sobre o incidente de segunda-feira.

