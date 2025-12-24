Explosão em lar de idosos deixa 2 mortos nos EUA

Pelo menos duas pessoas morreram e outras seguem desaparecidas nesta terça-feira (23) após uma explosão que fez parte de uma residência de idosos colapsar na Pensilvânia, Estados Unidos, informou o governador desse estado.

As autoridades do condado Bucks, ao norte da Filadélfia, disseram que um vazamento de gás pode ter causado a explosão na casa de repouso Silver Lake Nursing Home. Após a explosão e o desabamento de parte da estrutura, algumas pessoas ficaram presas nos escombros.

"Neste momento, há pelo menos dois mortos. Sabemos que há um número de indivíduos ainda desaparecidos", disse o governador Josh Shapiro em uma coletiva de imprensa.

O chefe dos bombeiros de Bristol, onde fica o lar para idosos, disse que há pelo menos cinco desaparecidos, embora seja um número preliminar, já que "eles podem ter saído do local com membros de sua família".

Quando chegaram ao local, os bombeiros sentiram "forte cheiro de gás", acrescentou.

A explosão ocorreu às 14h19 locais (16h19 em Brasília) e provocou "um colapso estrutural importante: parte do primeiro andar ruiu e foi parar no subsolo, e [havia] gente presa", acrescentou o chefe dos bombeiros. Alguns moradores ficaram presos em escadas e nos elevadores.

O governador elogiou a resposta rápida dos bombeiros, que, em alguns casos, "carregavam duas pessoas nas costas para levá-las a um local seguro", segundo contou.

Shapiro disse que o edifício mudou de proprietários este mês, e que os inspetores de saúde da Pensilvânia fizeram uma visita em 10 de dezembro e se reuniram com o pessoal da casa de repouso para elaborar um plano para atualizar as instalações às normas vigentes.

mlm/sla/mvl/mel/rpr