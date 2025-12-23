Assine
Internacional

Lindsay Vonn se classifica para sua 5ª Olimpíada de Inverno

23/12/2025 22:12

A veterana esquiadora Lindsey Vonn competirá em sua quinta Olimpíada de Inverno após garantir oficialmente sua vaga na equipe dos Estados Unidos para os Jogos de Milão-Cortina, em fevereiro, conforme confirmado pela Federação de Esqui e Snowboard dos EUA nesta terça-feira (23). 

Vonn, de 41 anos, retornou às pistas há pouco mais de um ano, após uma pausa de mais de cinco anos, e impressionou nesta temporada com quatro pódios, incluindo uma vitória em cinco corridas. 

Ela lidera a classificação geral da Copa do Mundo de downhill após três participações. 

Seus resultados neste ano garantem sua participação na prova de downhill olímpica, programada para o dia 8 de fevereiro em Cortina d'Ampezzo. 

Vonn conquistou doze vitórias em Cortina ao longo de sua carreira, sendo seis no downhill e seis no super-G. 

A americana ganhou uma medalha de ouro no downhill e uma de bronze no super-G nos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver em 2010, e outra medalha de bronze no downhill nos Jogos de Pyeongchang em 2018.

