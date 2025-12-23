Senegal vence Botsuana (3-0) em sua estreia na Copa Africana de Nações
Com dois gols do atacante do Bayern de Munique, Nicolas Jackson, Senegal obteve uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre Botsuana em sua estreia na Copa Africana de Nações, no Marrocos, nesta terça-feira (23).
Jackson, emprestado ao gigante da Bundesliga pelo Chelsea, marcou um gol em cada tempo da partida disputada em Tânger, com o atacante Cherif Ndiaye completando o placar nos minutos finais.
Uma chuva torrencial recebeu as duas seleções no momento em que entraram em campo no Grand Stade de Tânger, com capacidade para 75.000 espectadores, o maior dos nove estádios utilizados no Marrocos para o torneio.
O resultado correspondeu às expectativas já que os senegaleses estão 119 posições acima de Botsuana no ranking mundial.
O triunfo colocou Senegal na liderança do Grupo D graças ao saldo de gols, superior ao da República Democrática do Congo, que mais cedo venceu o Benin por 1 a 0 em Rabat.
Senegal e República Democrática do Congo, ambos ex-campeões do torneio, são favoritos para ocupar os dois primeiros lugares e se classificar para as oitavas de final.
Tendo isso em vista, Benin e Botsuana deverão fazer no sábado um jogo decisivo, em que o vencedor poderá seguir sonhando com a classificação para a próxima fase.
