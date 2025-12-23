Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Arsenal vence Crystal Palace nos pênaltis e vai às semis da Copa da Liga inglesa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/12/2025 20:54

compartilhe

SIGA

O goleiro espanhol Kepa Arrizabalaga foi o herói do Arsenal nesta terça-feira (23), em Londres, defendendo o pênalti decisivo cobrado pelo zagueiro Maxence Lacroix e garantindo a vitória dos 'Gunners' por 8 a 7 sobre o Crystal Palace nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Lacroix, que teve uma noite para ser esquecida, havia colocado o Arsenal em vantagem com um gol contra a 10 minutos do fim da partida, no Emirates Stadium, casa dos 'Gunners'. 

Mas Marc Guehi empatou para o Crystal Palace nos acréscimos (90'+5) e levou a partida para a disputa de pênaltis. 

Nas penalidades, as duas equipes converteram suas sete primeiras cobranças. Em seguida, o zagueiro William Saliba converteu o oitavo pênalti do Arsenal, e Kepa se jogou para a direita para defender o chute de Lacroix, garantindo a vitória por 8 a 7. 

Foi um momento de redenção para o goleiro espanhol, que na final da Copa da Liga Inglesa de 2019 se envolveu em um incidente polêmico ao se recusar a ser substituído antes da disputa de pênaltis, quando o Chelsea perdeu para o Manchester City.

Kepa também desperdiçou uma penalidade na final da Copa da Liga de 2022, na qual o Chelsea foi derrotado pelo Liverpool na disputa de pênaltis. 

O Arsenal vai enfrentar o Chelsea nas semifinais da Copa da Liga inglesa em dois jogos, que serão disputados em janeiro e fevereiro, enquanto o Manchester City jogará contra o atual campeão, o Newcastle United, na outra semifinal. 

O Arsenal conquistou a Copa da Liga pela última vez em 2020.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

smg/nf/ma/dga/aam/rpr

Tópicos relacionados:

copa cuartos eng fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay