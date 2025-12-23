Tunísia vence Uganda (3-1) em sua estreia na Copa Africana; Nigéria bate Tanzânia

A Tunísia garantiu uma vitória tranquila por 3 a 1 contra Uganda nesta terça-feira (23), em Rabat, em sua estreia na Copa Africana de Nações-2025, com destaque para os dois gols do atacante Elias Achouri.

As 'Águias de Cartago', em busca do seu segundo título da Copa Africana de Nações desde a vitória em casa em 2004, dominaram claramente a partida contra os ugandeses, que retornaram à competição continental após ficarem de fora das duas últimas edições.

Em meio à forte chuva e ao gramado encharcado do Estádio Moulay Abdellah, a seleção comandada pelo técnico Sami Trabelsi abriu o placar aos 10 minutos após um escanteio cobrado pelo muito ativo Hannibal Mejbri. O meio-campista do Eintracht Frankfurt, Ellyes Skhiri, balançou a rede ugandesa com uma cabeçada certeira.

Elias Achouri ampliou a vantagem meia hora depois com um belo chute de primeira após um cruzamento perfeito de Ali Abdi (40').

No segundo tempo, já sem chuva, Achouri aproveitou uma bola perdida na área para marcar seu segundo gol (65').

Aos 83 minutos de jogo, Hannibal Mejbri poderia ter ampliado ainda mais a vantagem com uma cobrança de falta, mas Salim Magoola fez bela defesa.

Denis Omedi descontou para Uganda nos acréscimos (90'+2).

A Tunísia está em primeiro lugar no Grupo C, à frente da Nigéria, que mais cedo derrotou a Tanzânia por 2 a 1.

- Nigéria vence mas não convence -

A seleção nigeriana foi a maior decepção das Eliminatórias africanas, ao não conseguir garantir sua vaga para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, sua segunda ausência consecutiva, depois de também ter ficado de fora da Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Nesta terça, Semi Ajayi, zagueiro do Hull City, da segunda divisão inglesa, abriu o placar para a Nigéria aos 36 minutos, e o meio-campista Charles M'Mombwa surpreendeu ao empatar para a Tanzânia no início do segundo tempo (50').

Mas, dois minutos depois, o atacante Ademola Lookman, da Atalanta, nascido na Inglaterra, garantiu a vitória das 'Super Águias' (52').

Tunisianos e nigerianos se enfrentarão no sábado, em Fez, às 17h00 (horário de Brasília) valendo a liderança do Grupo C.

