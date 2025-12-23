Na ONU, Venezuela acusa EUA de 'extorsão'
compartilheSIGA
Washington está submetendo Caracas à "maior extorsão" de sua história, declarou nesta terça-feira (23) o embaixador da Venezuela nas Nações Unidas, depois que os Estados Unidos anunciaram um bloqueio aos navios petroleiros sancionados em meio a sua mobilização militar no Caribe.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Estamos diante de uma potência que atua à margem do direito internacional, exigindo que nós venezuelanos abandonemos nosso país e o entreguemos [...] Trata-se da maior extorsão de que se tem notícia em nossa história", afirmou Samuel Moncada no Conselho de Segurança da ONU.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
pel/vla/mel/db/mel/ic/rpr