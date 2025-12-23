Assine
Na ONU, Venezuela acusa EUA de 'extorsão'

23/12/2025 19:32

Washington está submetendo Caracas à "maior extorsão" de sua história, declarou nesta terça-feira (23) o embaixador da Venezuela nas Nações Unidas, depois que os Estados Unidos anunciaram um bloqueio aos navios petroleiros sancionados em meio a sua mobilização militar no Caribe. 

"Estamos diante de uma potência que atua à margem do direito internacional, exigindo que nós venezuelanos abandonemos nosso país e o entreguemos [...] Trata-se da maior extorsão de que se tem notícia em nossa história", afirmou Samuel Moncada no Conselho de Segurança da ONU.

Tópicos relacionados:

eua venezuela

