Internacional

Papa pede trégua global de um dia no Natal

AFP
AFP
AFP
AFP
Repórter
23/12/2025 17:58

O papa Leão XIV pediu nesta terça-feira (23) uma trégua global de um dia no Natal, e expressou "grande tristeza" porque "a Rússia parece ter negado o pedido". 

"Renovo meu apelo a todas as pessoas de boa vontade para que respeitem um dia de paz, pelo menos na festividade do nascimento do nosso Salvador", declarou o pontífice, na residência de Castel Gandolfo, perto de Roma.

"Talvez nos ouçam e haja 24 horas de paz em todo o mundo", acrescentou Leão XIV. "O que particularmente me entristece é que a Rússia parece ter negado o pedido de trégua."

O novo papa vai celebrar amanhã à noite sua primeira missa de véspera de Natal, antes de conduzir, ao meio-dia de quinta-feira (8h em Brasília), a bênção Urbi et Orbi, em que os papas tradicionalmente mencionam os conflitos ao redor do mundo.

ljm/liu/bur/dt/gv/an/eg/mvv/rpr-lb

Tópicos relacionados:

conflito religiao russia ucrania vaticano

