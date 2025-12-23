Suprema Corte dos EUA bloqueia mobilização da Guarda Nacional em Chicago
compartilheSIGA
A Suprema Corte dos Estados Unidos bloqueou nesta terça-feira (23) o envio de tropas da Guarda Nacional a Chicago ordenado pelo presidente Donald Trump.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Trump alega que a Guarda Nacional é necessária para combater o crime e proteger os agentes de imigração e suas instalações na terceira maior cidade do país.
A entidade máxima da Justiça americana, de maioria conservadora, considerou que o governo não havia fornecido uma base legal que justificasse o destacamento, permitido por lei em circunstâncias excepcionais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
pel-lb/pno/cjc/mel/rpr