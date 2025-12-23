Russell Brand é alvo de novas acusações de estupro e agressão sexual no Reino Unido

O comediante britânico Russell Brand, já processado por estupros e agressões sexuais pela Justiça do Reino Unido, foi indiciado nesta terça-feira (23) por um estupro e uma agressão sexual adicionais, anunciou a polícia britânica.

Essas novas acusações "envolvem duas novas mulheres e se somam às denúncias já apresentadas contra [Russell] Brand em abril de 2025, que envolviam quatro mulheres", detalhou a Polícia Metropolitana em um comunicado.

O comediante de 50 anos, que se tornou influenciador nas redes sociais, deverá comparecer em 20 de janeiro a um tribunal de Londres.

O julgamento pelas primeiras acusações está previsto para começar em 16 de junho no tribunal penal de Southwark, no sul da capital britânica.

O ex-marido de Katy Perry se declarou inocente durante uma audiência anterior em maio.

Ele será julgado por dois estupros e várias agressões sexuais das quais é acusado de ter cometido na região costeira de Bournemouth, no sul da Inglaterra, e em Londres, entre 1999 e 2005.

A investigação policial foi aberta após a exibição de um documentário na emissora britânica Channel 4 em setembro de 2023.

Russell Brand, que vive parte do tempo nos Estados Unidos, rejeitou as acusações e disse estar "grato por ter a oportunidade" de se defender.

"Eu era um idiota antes de viver na luz do Senhor. Era um toxicômano, um viciado em sexo e um imbecil, mas nunca fui um estuprador", afirmou em um vídeo publicado na internet, assegurando não ter "estado nunca envolvido em uma relação sem consentimento".

Nascido em 1975 em uma família de origem modesta em Essex, Brand tem milhões de apoiadores nas redes sociais, onde expressa com frequência ideias antissistema e conspiratórias.

Ele começou a carreira como comediante de stand-up na adolescência e ganhou notoriedade por seu humor provocador e frequentemente obsceno, antes de se tornar um ator de sucesso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mhc/cn/mab/mb/lm/mvv