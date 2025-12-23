Dois alemães morrem em briga no sudeste da Espanha

Dois alemães foram assassinados na segunda-feira perto de Elche, no sudeste da Espanha, durante uma briga, informaram meios de comunicação locais nesta terça-feira (23), e a Guarda Civil indicou que prendeu dois suspeitos.

"Em relação ao suposto homicídio de duas pessoas em uma zona rural de Elche, ontem, dia 22 de dezembro, por volta das 18 horas, a Guarda Civil de Alicante confirma que às 14 horas de hoje foram detidos os dois supostos autores, que serão colocados à disposição da Justiça o mais rapidamente possível", assinalou a instituição em comunicado transmitido à AFP.

"O tribunal responsável pelo caso decretou o sigilo das diligências, visto que, até o momento, não é possível fornecer mais dados", acrescentou.

A Guarda Civil não quis informar as nacionalidades das vítimas nem dos suspeitos detidos. Mas, segundo o jornal El País, os dois falecidos tinham nacionalidade alemã, e os supostos assassinos, que haviam se refugiado em uma casa quando foram detidos, são poloneses e possuem antecedentes criminais na Espanha.

Citando "o sigilo da investigação", a Guarda Civil não confirmou a presença de uma terceira vítima que, segundo o El País, teria ficado gravemente ferida e foi hospitalizada. Sua nacionalidade é desconhecida.

Segundo os primeiros elementos da investigação apresentados pelo jornal espanhol, as três vítimas teriam tentado retirar os dois suspeitos de uma casa que estavam ocupando, o que provocou o confronto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rbj/CHZ/eg/mb/yr/rpr