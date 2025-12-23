Assine
Trump triplica bônus para migrantes que deixarem os EUA no Natal

AFP
AFP
Repórter
23/12/2025 15:58

O governo do presidente Donald Trump triplicou, de US$ 1.000 para US$ 3.000 (de R$ 5,5 mil para R$ 16,6 mil), o que chama de um "bônus" para cada migrante em situação irregular que deixar os Estados Unidos voluntariamente, mas apenas durante a temporada natalina.

As autoridades dos Estados Unidos implantaram, em maio deste ano, uma campanha de "autodeportação", na qual os migrantes sem permissão de residência podem deixar o país em troca de 1.000 dólares, mais os custos da viagem.

Mas até "o fim do ano", esta quantia "para voltar para casa no Natal" subirá para 3.000 dólares, diz a página na internet do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. 

"Os estrangeiros em situação ilegal que não aproveitarem esta oferta especial só terão uma alternativa: serão detidos, expulsos e não poderão voltar nunca mais aos Estados Unidos", acrescentou o departamento chefiado por Kristi Noem. 

Desde que voltou ao poder, em janeiro, Trump implementou uma campanha contra a imigração irregular, com expulsões em massa, e endureceu consideravelmente as condições de entrada nos Estados Unidos e a concessão de vistos.

