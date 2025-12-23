Assine
Biatleta norueguês Sivert Guttorm Bakken é encontrado morto em quarto de hotel na Itália

23/12/2025 15:58

O biatleta norueguês Sivert Guttorm Bakken, de 27 anos, foi encontrado morto em seu quarto de hotel em Lavazè, na Itália, anunciou a Federação Norueguesa de Biatlo (NSSF) nesta terça-feira (23).

Segundo a NSSF, a morte de Bakken foi confirmada pelas autoridades italianas, mas suas causas ainda não foram divulgadas.

"Em primeiro lugar, nossos pensamentos estão com a família de Sivert e todos os seus entes queridos, tanto na Noruega quanto no exterior. Estamos cooperando com as autoridades italianas", disse a secretária-geral interina da federação, Emilie Nordskar.

Bakken obteve sua primeira vitória na Copa do Mundo de Biatlo em 2022, em Oslo-Holmenkollen, na prova de largada em massa de 15 km.

Após uma temporada 2021/2022 de sucesso, sua carreira foi interrompida precocemente por problemas cardíacos.

De volta às competições de alto nível após um longo período de inatividade, ele vinha participando de eventos da Copa do Mundo nas últimas semanas.

Tópicos relacionados:

biatlo nor noruega obito

