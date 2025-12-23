Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Autoridade Palestina alega que Israel reforça seu controle sobre a Cisjordânia com novos assentamentos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/12/2025 14:46

compartilhe

SIGA

A Autoridade Palestina condenou, nesta terça-feira (23), a aprovação por Israel de 19 assentamentos na Cisjordânia ocupada, afirmando que isso fortalece o controle israelense sobre os territórios palestinos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O governo israelense anunciou no domingo que havia dado sinal verde para os assentamentos, e o ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich, declarou que a medida visa impedir a criação de um Estado palestino. 

O Ministério das Relações Exteriores palestino, com sede em Ramallah, condenou a autorização como "uma medida perigosa destinada a fortalecer o controle colonial sobre todo o território palestino" e afirmou que se trata de uma continuação das "políticas de apartheid, assentamentos e anexação que minam os direitos inalienáveis do povo palestino". 

"A decisão fornece cobertura política para acelerar a pilhagem de terras palestinas, expandir a infraestrutura dos assentamentos e intensificar o terrorismo dos colonos contra membros do nosso povo e suas propriedades", disse o ministério em um comunicado.

Com essa medida, o número total de assentamentos autorizados por Israel nos últimos três anos chegou a 69, segundo o gabinete de Smotrich, político de extrema direita do partido Sionismo Religioso. 

Além de Jerusalém Oriental, a parte de maioria árabe ocupada e anexada por Israel, mais de 500 mil israelenses vivem atualmente em assentamentos na Cisjordânia, juntamente com três milhões de palestinos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-glp-jd/smw/an/mb/aa

Tópicos relacionados:

cisjordania conflito israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay