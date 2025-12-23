Senegal estreia na Copa Africana de Nações com vitória sobre Botsuana (3-0)
O Senegal, um dos grandes favoritos ao título, estreou na Copa Africana de Nações (CAN) nesta terça-feira (23) com vitória por 3 a 0 sobre Botsuana, em Tânger, no Marrocos.
Nicolas Jackson, jogador do Chelsea que nesta temporada está emprestado ao Bayern de Munique, foi o protagonista da partida com dois gols (40' e 58').
Jackson depois foi substituído por Cherif Ndiaye, autor do terceiro gol senegalês já nos acréscimos do segundo tempo (90').
Com essa vitória, o 'Leões de Teranga' iniciam a CAN na liderança do Grupo D, à frente no saldo de gols da República Democrática do Congo, que horas antes derrotou o Benin por 1 a 0, em Rabat.
O Senegal venceu o torneio continental apenas uma vez, em 2021.
