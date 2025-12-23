STF autoriza cirurgia de Bolsonaro no Natal

O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou, nesta terça-feira (23), um pedido dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que ele seja liberado da prisão para se submeter a uma cirurgia de hérnia inguinal no dia 25 de dezembro, segundo um documento ao qual a AFP teve acesso.

Bolsonaro ainda sofre com as sequelas da facada que recebeu em 2018, que exigiu diversas cirurgias de grande porte.

A operação foi autorizada na última sexta-feira pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, que presidiu o julgamento em que o ex-presidente foi condenado, em setembro, a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

A autorização veio após avaliação médica da Polícia Federal, que concluiu que a cirurgia era justificada.

Moraes ainda precisa dar a aprovação final às datas propostas pela defesa do ex-presidente: liberação da prisão nesta terça-feira, internação na quarta-feira e cirurgia na quinta-feira.

Bolsonaro, de 70 anos, está detido sob custódia na Polícia Federal desde o final de novembro. Ele ficará internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde já foi submetido a cirurgias anteriormente.

A duração da internação não foi especificada.

A defesa também solicitou autorização para um bloqueio anestésico do nervo frênico, que controla o diafragma, devido a soluços recorrentes.

Na sexta-feira, Moraes rejeitou um novo recurso dos advogados de Bolsonaro que buscavam que o ex-presidente cumprisse sua pena em prisão domiciliar.

O ex-presidente tinha uma entrevista agendada para esta terça-feira ao site Metrópoles, a primeira desde que foi preso. Mas ele cancelou em cima da hora por "motivos de saúde", segundo uma nota manuscrita publicada pelo veículo de notícias.

