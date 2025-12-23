República Dominicana prende agentes aeroportuários envolvidos em esquema de tráfico de drogas

As autoridades dominicanas anunciaram, nesta terça-feira (23), a prisão de três agentes aeroportuários envolvidos em uma rede de tráfico de drogas que já havia levado à prisão de três alemães que transportavam cocaína.

A investigação teve origem em duas apreensões no Aeroporto Internacional Las Américas, que serve Santo Domingo, onde foram confiscados aproximadamente 46 quilos de cocaína, informou a Direção Nacional de Controle de Drogas (DNCD) à AFP.

Os agentes presos — dois especialistas em segurança aeroportuária e um especialista em narcóticos — trabalhavam no aeroporto da capital, o principal centro de conexões do país.

"Eles usavam suas posições no terminal para facilitar a entrada de 'mulas', que então contrabandeavam as drogas para a Alemanha em malas e mochilas", afirmou a DNCD, acrescentando que outras prisões são possíveis.

As drogas foram apreendidas em duas operações distintas, nos dias 18 e 22 de dezembro.

A República Dominicana é considerada um dos principais pontos de trânsito para o tráfico de drogas para os Estados Unidos e a Europa.

As autoridades apreenderam mais de 44 toneladas de drogas no ano passado, principalmente cocaína, segundo dados oficiais.

